Ratificando adesão à SCO, Irã cada vez mais próximo de poderoso bloco regional 'anti-sanções'

Embora Teerã tenha assinado o memorando de adesão em setembro , com expectativa de finalizar o processo no ano que vem, os legisladores iranianos assinaram, neste domingo (27), os documentos para aprovar o acordo .

Foram ratificadas questões como controle alfandegário e antiterrorismo, bem como exercícios militares conjuntos, de acordo com a agência Mehr News.

Abolfazl Amouei, porta-voz da política externa do parlamento e da comissão de segurança nacional, foi citado pela mídia iraniana dizendo que a medida “transmite a mensagem do multilateralismo do Irã” nas relações exteriores.