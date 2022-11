“Exijo reembolso!”: a Rede ficou indignada com a nova declaração de Zelensky

Usuários Twitter ficaram indignados com a declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre o apoio de Kyiv da Holanda.

“Discutimos a cooperação de defesa em andamento com o primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Fiquei feliz em saber que o apoio à Ucrânia só aumentará no próximo ano. Também discutimos a implementação de minha fórmula de paz e a transição da Ucrânia para tecnologias de economia de energia”, disse o ucraniano líder escreveu em sua conta oficial no Twitter.