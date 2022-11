'Não há espaço para ressentimento na política': Erdogan fala sobre normalizar relações com a Síria

A declaração foi publicada pela agência de notícias turca Anadolu. Erdogan comparou a relação entre Ancara e Damasco com as relações entre Turquia e Egito, que tem dado passos em direção à normalização.

“[…] Os laços com a Síria podem seguir o mesmo caminho [dos laços com o Egito] no próximo período; não há espaço para ressentimentos na política”, disse Erdogan.

Na semana passada, a Turquia lançou uma nova ofensiva contra os curdos sírios . Ancara acredita que as regiões autônomas curdas na vizinha Síria e no Iraque acolhem militantes do PKK, grupo considerado terrorista pela Turquia.

Turquia e Egito voltam a se aproximar

A relação entre Turquia e Egito tem avançado recentemente. Erdogan e o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisina semana passada, durante os eventos da Copa do Mundo , em Doha, no Catar.

Os laços entre Turquia e Egito foram cortados após a derrubada do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi, em 2013, e as sangrentas hostilidades internas que se seguiram. Erdogan opôs-se fortemente às ações dos militares egípcias contra os apoiadores do presidente deposto. A Turquia e o Egito retiraram mutuamente seus embaixadores presentes em ambos os países em agosto de 2013, declarando-os como personae non gratae.