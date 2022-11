Israel planeja enviar geradores e equipamentos médicos à Ucrânia, diz mídia local

Conforme publicou o jornal The Times of Israel, Tel-Aviv pretende enviar 20 geradores no valor total de cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) à Ucrânia, via Europa. Além disso, o MASHAV, programa oficial de cooperação internacional para o desenvolvimento de Israel, planeja enviar cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) em medicamentos e equipamentos médicos a Kiev.