Alemanha planeja enorme imposto sobre os lucros da ‘energia verde’ – Bloomberg – CMIO

As autoridades alemãs devem introduzir um imposto inesperado de 90% para alguns geradores de energia limpa em um esforço para financiar um pacote de ajuda ao consumidor previamente aprovado, de acordo com um projeto de lei visto pela Bloomberg.

De acordo com a legislação proposta, que deve ser votada na câmara alta do parlamento do país em 16 de dezembro, o governo reduzirá os ganhos acima de € 130 por megawatt-hora para energia solar, eólica e nuclear.

O imposto será aplicado aos produtores de energia com base no combustível que usam, com as usinas de linhito sendo tributadas com ganhos acima de € 82 por megawatt-hora, enquanto para as usinas de petróleo o limite será de € 280. A apólice vigorará por dez meses, com retrocesso de setembro de 2022 a junho de 2023, podendo ser prorrogada até o final de 2024.

Os legisladores esperam que a nova legislação garanta os fundos necessários para financiar o pacote de subsídios de energia de € 54 bilhões, destinado a introduzir um teto nos preços de gás e eletricidade para empresas e residências em 2023. O auxílio para contas de gás e eletricidade será parcialmente subsidiado pelo imposto inesperado, do qual Belin espera levantar um “quantia de bilhões de euros de dois dígitos”, funcionários disseram à agência.

A notícia não foi bem recebida pelos produtores de energia renovável e grupos de lobby de energia, que esperam que a nova taxa impeça os investimentos no setor, que é visto como vital para afastar a Alemanha dos combustíveis fósseis comprados no exterior.

A legislação inevitavelmente “sufocar” empresas do setor de energias renováveis, que têm investido muito dinheiro em novas tecnologias, segundo Andreas Jung, parlamentar do Partido Democrata Cristão, citado pela Bloomberg.

A legislação surge no momento em que os lucros gerados pelas empresas de energia disparam devido aos preços recordes de energia na Alemanha.

