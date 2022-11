Goldman emite alerta ao mercado de ações – CMIO

A atual recuperação das ações globais é temporária, de acordo com o Goldman Sachs, que prevê um fundo do mercado em 2023. Os estrategistas do banco de Wall Street citam “normalmente consistente” indicadores ao dizer que a fase do mercado de baixa ainda não acabou.

“Continuamos a pensar que o caminho de curto prazo para os mercados de ações provavelmente será volátil e de baixa antes de atingir um mínimo final em 2023”, disse. eles escreveram em uma nota aos clientes.

O banco de investimento observou que, embora as avaliações tenham caído este ano, isso ocorreu principalmente em resposta ao aumento das taxas de juros. O Goldman acrescentou que os investidores ainda não avaliaram as perdas de ganhos em uma recessão.

Os estrategistas esperam que o índice S&P 500 termine 2023 em 4.000 pontos, apenas 0,9% acima do fechamento de sexta-feira. A referência europeia Stoxx Europe 600 foi projetada para terminar o próximo ano cerca de 4% acima, em 450 pontos de índice.

A projeção segue uma alta recente das ações, impulsionada por uma leitura mais branda da inflação nos EUA e notícias de alívio das restrições da Covid na China. Somente no mês passado, o Dow Jones Industrial Average subiu 10,6% e o S&P 500 subiu 6,6%. A forte recuperação desde meados de outubro seguiu-se a um ano volátil para os mercados globais, com os bancos centrais embarcando em aumentos agressivos de juros para combater o aumento da inflação.

Os analistas do Goldman esperam que as ações asiáticas superem o desempenho no próximo ano, com o MSCI Ásia-Pacífico excluindo o Japão terminando o ano 11% mais alto, em 550 pontos.

