Finlândia devolverá propriedade russa sancionada – CMIO

Várias centenas de vagões de carga russos foram apreendidos pelas autoridades finlandesas no início deste ano

As autoridades finlandesas decidiram devolver os vagões russos retidos no início deste ano devido a sanções, disse a missão comercial de Moscou na Finlândia na sexta-feira. Segundo seus dados, mais de 800 vagões carregados e vazios foram apreendidos no início de novembro.

A decisão de devolver os vagões foi tomada pelo Ministério das Relações Exteriores em 15 de novembro, após um apelo dos operadores ferroviários finlandeses e da Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações (Traficom). Segundo o recurso, o armazenamento e a manutenção dos comboios revelaram-se demasiado onerosos e difíceis para os operadores do sistema ferroviário. Além disso, observou-se que alguns dos vagões continham substâncias perigosas.

“Em 15 de novembro de 2022, o Ministério das Relações Exteriores da Finlândia decidiu devolver os bens apreendidos excepcionalmente por razões de redução de custos e riscos de segurança para o sistema de transporte do país”, disse a missão comercial russa em seu comunicado.

Ele observou que o serviço de oficial de justiça finlandês já notificou várias empresas russas proprietárias dos vagões de que eles serão devolvidos. Os operadores ferroviários realizarão inspeções nos trens e os prepararão para serem transportados pela fronteira russo-finlandesa. Nenhuma data específica para isso foi anunciada.













No final de maio, o jornal Helsingin Sanomat noticiou que a Finlândia estava confiscando propriedades russas no valor de 80 milhões de euros, incluindo mais de 1.000 vagões ferroviários de carga que ocupavam cerca de 20 km de trilhos. A agência de notícias observou na época que entre a carga confiscada havia cerca de 1,3 toneladas de ácido acético no valor de € 1,4 milhão, 248 toneladas de acetato de butila e pelotas de minério de ferro.

Em junho, a Reuters informou que um total de 865 vagões russos foram detidos na Finlândia, citando a operadora ferroviária estatal finlandesa, VR, e uma carta da Russian Railways. O equipamento apreendido pertencia em grande parte a empresas russas afetadas pelas sanções da UE relacionadas à Ucrânia. Entre eles estavam a Uralhim-Trans, cujo ex-proprietário, Dmitry Mazepin, caiu sob sanções da UE em março; Rusagrotrans, parte da Demetra Holding, cujo controle acionário era anteriormente de propriedade do financiador russo sancionado VTB, bem como da maior empresa de leasing de transporte da Rússia, GTLK; e a divisão de leasing de transporte do Alfa Bank.

