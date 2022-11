A Rússia agora é o quarto maior detentor de reservas forex – CMIO

As participações do país, incluindo aquelas congeladas por sanções ocidentais, ultrapassaram US$ 540 bilhões

A Rússia subiu para o quarto lugar entre as maiores economias do mundo em termos de reservas cambiais, mostram os cálculos da RIA Novosti publicados no sábado.

Nos primeiros nove meses do ano, as participações da Rússia, incluindo aquelas congeladas pelo Ocidente devido a sanções relacionadas à Ucrânia, subiram para US$ 540 bilhões, mostram dados do Banco Central.

Isso permitiu à Rússia deslocar a Índia, que ocupava o quarto lugar desde o verão passado. As participações da Índia no final de setembro somavam US$ 532 bilhões. Os dois países competem entre si neste indicador desde 2015.

A China manteve sua liderança perene em termos de reservas internacionais, com impressionantes US$ 3,193 trilhões em ativos no final de setembro deste ano. O segundo lugar ficou com o Japão com US$ 1,238 trilhão, e a Suíça ficou em terceiro com US$ 892 bilhões em ativos.

De acordo com o relatório, uma tendência interessante foi observada na metade inferior das dez primeiras, em que as economias emergentes ultrapassaram suas contrapartes de mercados desenvolvidos. Hong Kong foi substituído pela Arábia Saudita como o sexto maior detentor, o Brasil subiu para o nono lugar, empurrando Cingapura para o décimo. A Coreia do Sul caiu para o número sete.

A Alemanha e os EUA mantiveram os 11º e 12º lugares do ano passado, respectivamente, com a França subindo para o 13º lugar, seguida pela Itália. O México subiu três posições para o número 15. Tailândia, Reino Unido, Israel, Polônia e República Tcheca completaram o top 20.

O estudo foi realizado pela RIA Novosti com base em dados dos bancos centrais das 90 maiores economias do mundo até 2021. A amostra final incluiu as 50 economias com maiores reservas, que divulgaram seus dados de setembro em meados de novembro.

