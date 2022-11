EUA proíbem importações de tecnologia chinesa por ‘risco’ à segurança nacional – CMIO

As restrições visam os gigantes das telecomunicações Huawei e ZTE, juntamente com várias outras empresas

Washington proibiu a importação e venda de novos equipamentos de telecomunicações dos maiores fabricantes da China devido a “um risco inaceitável” eles supostamente representam para a segurança nacional dos EUA.

De acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC), a proibição visa produtos de tecnologia fabricados pelas gigantes chinesas de telecomunicações Huawei e ZTE, fabricante de equipamentos de vigilância Dahua Technology, empresa de vigilância por vídeo Hangzhou Hikvision Digital Technology, fabricante de equipamentos de telecomunicações Hytera Communications, bem como suas subsidiárias e afiliadas.

“A FCC está empenhada em proteger nossa segurança nacional, garantindo que equipamentos de comunicação não confiáveis ​​não sejam autorizados para uso dentro de nossas fronteiras, e continuamos esse trabalho aqui. Essas novas regras são uma parte importante de nossas ações contínuas para proteger o povo americano de ameaças à segurança nacional envolvendo telecomunicações”, disse a presidente da FCC, Jessica Rosenworcel, em comunicado.

A agência destacou que a nova regulamentação vale para futuras aprovações de importação e venda de equipamentos. No entanto, também afirmou que poderia revogar as aprovações concedidas anteriormente.

Todas as cinco empresas chinesas foram adicionadas ao chamado “lista coberta” em março deste ano com o objetivo de restringir seu acesso ao mercado norte-americano. A FCC disse na época que as empresas poderiam ser usadas por Pequim para espionar cidadãos americanos.

Até agora, a Huawei se recusou a comentar a proibição, enquanto ZTE, Dahua, Hytera e a embaixada chinesa em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da mídia. No entanto, no início deste ano, a embaixada chinesa acusou a FCC de “abusar do poder do estado” e “atacando maliciosamente” Empresas de telecomunicações chinesas.

