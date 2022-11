Criptomoedas enfrentam regulamentação mais rígida – cão de guarda – CMIO

A falência da plataforma FTX destacou a necessidade de uma supervisão mais rigorosa, de acordo com a IOSCO

A queda da bolsa FTX tornou a regulamentação do setor de criptomoedas um assunto mais urgente, de acordo com o novo presidente da IOSCO, órgão regulador de valores mobiliários globais.

Jean-Paul Servais disse à Reuters que visar essas plataformas de ‘conglomerado’ será o foco para 2023.

Em entrevista à agência de notícias, ele disse que a regulamentação das plataformas cripto poderia se basear em princípios de outros setores que lidam com conflitos de interesse, como agências de classificação de crédito e compiladores de benchmarks de mercado, sem ter que começar do zero.

Embora os reguladores tenham demorado a escrever novas regras para criptoativos como o Bitcoin, a implosão da bolsa FTX pode ajudar a mudar isso, disse Servais. “O senso de urgência não era o mesmo há dois ou três anos. Existem algumas opiniões divergentes sobre se a criptografia é um problema real em nível internacional, porque algumas pessoas pensam que ainda não é um problema material e de risco.”

O chefe do executivo acrescentou: “As coisas estão mudando e devido à interconectividade entre diferentes tipos de negócios, acho que agora é importante podermos iniciar uma discussão e é para onde estamos indo.”

A Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (IOSCO), com sede em Madri, coordena as regras para os países do G20 e outros. O órgão, que já estabeleceu princípios para regular as stablecoins, agora se concentrará em plataformas que as comercializam.













De acordo com Servais, surgiram ‘conglomerados’ cripto como a FTX, desempenhando várias funções, incluindo serviços de corretagem, custódia, negociação proprietária e emissão de tokens, tudo sob o mesmo teto, dando origem a conflitos de interesse.

“Por motivos de proteção ao investidor, é necessário fornecer clareza adicional a esses mercados criptográficos por meio de orientação direcionada na aplicação dos princípios da IOSCO aos ativos criptográficos.” Servais disse, acrescentando que a IOSCO pretende publicar um relatório de consulta sobre esses assuntos no primeiro semestre de 2023.

A FTX, com sede nas Bahamas devido a leis tributárias frouxas, entrou em colapso em 11 de novembro em um escândalo que custou aos investidores em criptomoedas mais de US$ 11 bilhões. O desastre ocorreu após relatos de fundos de clientes mal administrados e planos de aquisição abandonados pela exchange rival Binance.

O escândalo desencadeou uma crise de confiança no mercado de criptomoedas e fez com que o valor de ativos, incluindo o Bitcoin, afundasse.

