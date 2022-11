Ilhas europeias desafiam sanções da UE à Rússia – CMIO

As Ilhas Faroe, um território autônomo pertencente à Dinamarca, renovaram um acordo de cota de pesca com a Rússia, anunciou o ministro da Pesca, Arni Skaale, no sábado.

O parlamento das Ilhas Faroé aprovou uma extensão de um ano do acordo por uma grande maioria, disse o ministro. O acordo dá aos faroenses uma cota para pescar no Mar de Barents, na Rússia, enquanto, em troca, os navios russos recebem direitos de pescar nas águas ao largo da costa das Ilhas Faroé. Os navios russos também estão autorizados a enviar suas capturas para fora dos portos das Ilhas Faroé.

“É correcto que as Ilhas Faroé renovem um acordo existente com a Rússia em que trocamos quotas”, disse Skaale ao diário dinamarquês Jyllands Posten.

As Ilhas Faroé, apesar de serem uma região autónoma da Dinamarca, não fazem parte da UE. O acordo bilateral de pesca entre a Rússia e as Ilhas Faroé está em vigor desde 1977, tendo sido prorrogado todos os anos desde o seu início. No entanto, após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, houve apelos de muitos lados, incluindo autoridades dinamarquesas e da UE e dentro do próprio governo das Ilhas Faroé, para anular o acordo.

Skaale observou, no entanto, que o governo da nação insular optou por proteger sua economia. A pesca é a principal actividade económica do arquipélago, com cerca de 53 mil habitantes, e responsável por 95% das suas exportações. Segundo Skaale, o acordo com a Rússia cobre 5% do PIB das Ilhas Faroé e “é de longe o maior acordo que temos com outro país em matéria de cooperação no domínio da pesca.”













A Rússia tornou-se um mercado-chave para as exportações faroenses em 2013, quando a UE sancionou as ilhas por aumentarem unilateralmente suas cotas de pesca. Em 2014, as exportações de peixe para a Rússia aumentaram ainda mais quando Moscou bloqueou as importações de alimentos da UE, Noruega e outras nações ocidentais em resposta às sanções.

A Rússia foi declaradamente o maior comprador individual das exportações das Ilhas Faroé no ano passado, comprando cerca de um quarto de todo o peixe enviado das Ilhas Faroé.

Em defesa de sua decisão, as autoridades faroenses apontaram que os alimentos foram isentos das sanções da UE contra a Rússia. As Ilhas Faroé impuseram sanções à Rússia em maio passado, quando restringiram o acesso de navios registrados sob a bandeira russa a seus portos. No entanto, os navios de pesca russos foram excluídos da proibição.

