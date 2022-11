EUA aliviam embargo de petróleo à Venezuela – CMIO

Chevron terá permissão para retomar as operações no país enquanto Caracas não lucra com as vendas

O Departamento do Tesouro dos EUA concedeu uma licença à multinacional de energia Chevron para exportar petróleo venezuelano para os EUA, citando um avanço nas negociações entre a oposição e o governo em Caracas, que Washington ainda se recusa a reconhecer.

De acordo com a declaração do Tesouro no sábado, a Chevron Corporation foi autorizada a “retomar operações limitadas de extração de recursos naturais”, enquanto o governo da Venezuela não receber “qualquer lucro das vendas de petróleo pela Chevron.” De acordo com a política, o petróleo extraído só pode ser exportado para os EUA e os lucros só podem ser direcionados para o pagamento de dívidas com a Chevron, que tem joint ventures com a estatal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

A licença recém-concedida proíbe especificamente a “pagamento de quaisquer impostos ou royalties ao Governo da Venezuela”, ou pagamento de “quaisquer dividendos, incluindo um dividendo em espécie” a qualquer entidade pertencente ou controlada pela PDVSA.

“Outras sanções e restrições relacionadas à Venezuela impostas pelos Estados Unidos permanecem em vigor”, acrescentou o comunicado, enfatizando que a medida não indica nenhuma mudança na política de longa data dos EUA em relação à Venezuela. Washington continuará a “aplicar vigorosamente essas sanções”, disse, e só “fornecer alívio de sanções direcionado com base em medidas concretas que aliviem o sofrimento do povo venezuelano e apoiem a restauração da democracia.”













Ainda não está claro quanto petróleo a Chevron terá permissão para extrair e exportar para os EUA nessas condições e se a medida terá algum impacto nos preços globais do petróleo.

Caracas está sob sanções dos Estados Unidos há mais de 15 anos. A última rodada de restrições foi imposta depois que Washington se recusou a reconhecer Nicolás Maduro como presidente do país após a eleição de 2018 e, em vez disso, declarou o chefe da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como o “líder interino” do país.

Como resultado, todos os ativos do governo venezuelano foram congelados nos EUA e qualquer negociação com cidadãos e empresas dos EUA foi proibida. No entanto, apesar do desafio político e das pesadas sanções impostas ao seu governo pelo Ocidente, Maduro se manteve no poder e ainda é considerado o presidente legítimo do país pela maior parte do mundo.













Após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em fevereiro e as subsequentes proibições ao petróleo russo nos EUA primeiro e um embargo parcial na Europa, Washington voltou-se para a Venezuela em busca de alívio do petróleo e indicou que pode relaxar a pressão econômica sobre Caracas, inclusive permitindo que ela aumentar suas exportações de petróleo.

O Departamento do Tesouro dos EUA vinculou sua última ação à retomada das negociações há muito paralisadas entre o governo de Maduro e uma coalizão mais ampla de grupos de oposição além da facção liderada por Guaidó, cujo mandato termina em janeiro.

No início do sábado, os lados assinaram um acordo-quadro para estabelecer um fundo administrado pela ONU para financiar programas de saúde, alimentação e educação usando os ativos venezuelanos congelados. Maduro chamou o acordo de “passo importante para o bem-estar do nosso país”, depois de afirmar anteriormente que seu “esforço sempre será o diálogo com toda a sociedade venezuelana.”