Musk revela o propósito das novas cores de marca de seleção – CMIO

Marcas de seleção azuis, cinzas e douradas distinguirão diferentes tipos de contas do Twitter desta vez

O CEO do Twitter, Elon Musk, disse na sexta-feira que seu sistema de verificação há muito prometido para assinantes pagos seria “provisoriamente” lançado na próxima semana. Até agora, Musk lutou para introduzir um meio funcional de verificar a base de usuários do Twitter.

“Estamos lançando provisoriamente o Verified na sexta-feira da próxima semana,” Musk escreveu em um tweet, explicando que, no futuro sistema, os indivíduos receberão uma marca de seleção azul para denotar seu status verificado, as empresas receberão um cheque de ouro e as contas do governo serão marcadas com um visto cinza.

Indivíduos afiliados a organizações receberão um crachá mostrando isso, desde que a organização dê sua aprovação, acrescentou o bilionário em um tweet de acompanhamento.

Musk explicou que todos os usuários individuais receberão a mesma marca de seleção azul, sejam celebridades ou usuários regulares, todos pagando US$ 8 por mês pela marca e algumas funcionalidades adicionais no Twitter.

Desculpe pela demora, estamos provisoriamente lançando o Verified na sexta-feira da próxima semana. Cheque ouro para empresas, cheque cinza para governo, azul para indivíduos (celebridades ou não) e todas as contas verificadas serão autenticadas manualmente antes da ativação do cheque. Doloroso, mas necessário. —Elon Musk (@elonmusk) 25 de novembro de 2022

“Todas as contas verificadas serão autenticadas manualmente antes [the] cheque ativa,” Musk continuou, chamando esta etapa “doloroso, mas necessário.”

Musk prometeu revisar o processo de verificação muitas vezes opaco do Twitter desde antes de comprar a plataforma por US$ 44 bilhões no mês passado. Ao vender tíquetes para qualquer pessoa disposta a pagar US$ 8, ele esperava resolver dois problemas: a queda na receita do Twitter e a proliferação de contas ‘bot’ não-humanas.

No entanto, ele suspendeu o serviço de assinatura paga no início deste mês, quando milhares de usuários recém-verificados se passaram por contas de alto perfil – incluindo empreiteiros de defesa dos EUA e a própria empresa de veículos elétricos de Musk, a Tesla – para postar informações enganosas. Musk já havia lançado anteriormente um “oficial” marca de seleção para distinguir contas notáveis, antes de anunciar que ele tinha “morto” o recurso, apenas para reintroduzi-lo em algumas contas após as personificações.

Musk disse que forneceria uma explicação mais longa sobre o novo sistema na próxima semana.