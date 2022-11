Mísseis atingem base dos EUA na Síria – Pentágono – CMIO

O incidente ocorre em meio à operação militar em andamento de Türkiye contra as milícias curdas aliadas dos EUA.

Um posto militar americano na Síria está sob fogo de foguetes, de acordo com o Comando Central dos EUA, que condenou os atacantes ainda a serem identificados por minar a região “estabilidade conquistada a duras penas” em meio à crescente violência entre Türkiye e facções curdas locais.

Pelo menos dois projéteis atingiram um norte-americano “base patrulha” perto da cidade de al-Shaddadi, no nordeste da Síria, na noite de sexta-feira, disse o CENTCOM em um breve comunicado, sem oferecer detalhes sobre quem pode ter realizado o ataque.

Embora os militares dos EUA tenham permanecido em silêncio sobre o tipo de míssil usado no ataque, observaram que um “terceiro foguete não disparado” mais tarde foi descoberto pelas forças curdas em um “local de origem” indicando que não foi um ataque transfronteiriço e os projéteis foram disparados de um local relativamente próximo.

“O ataque não resultou em feridos ou danos à base ou propriedade da coalizão”, disse. disseram os militares. O porta-voz do CENTCOM, Joe Buccino, acrescentou que os ataques “desse tipo colocam as forças da coalizão e a população civil em risco e minam a estabilidade e a segurança conquistadas com muito esforço na Síria e na região”.

O ataque de foguete de sexta-feira ocorre apenas alguns dias depois que o Pentágono expressou “preocupação profunda” sobre a ação militar em curso de Ancara, alegando que os ataques de Türkiye “ameaçado diretamente” Pessoal dos EUA estacionado em outra base na Síria.













Falando mais cedo na sexta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou que seu país continuaria suas operações “não importa com quem os terroristas conspiram.” O chefe da defesa de Ancara, Hulusi Akar, também respondeu ao alerta dos EUA, insistindo “está fora de questão prejudicarmos as forças da coalizão ou civis” e que a única missão de Türkiye é perseguir grupos terroristas.

Türkiye lançou a Operação Claw-Sword no Iraque e na Síria na semana passada, realizando ataques aéreos e de artilharia contra grupos curdos que considera como células terroristas em retaliação ao atentado de 13 de novembro em Istambul, que deixou seis mortos.

Washington há muito colabora com os combatentes curdos na área sob a égide da milícia das Forças Democráticas da Síria (SDF) e mantém cerca de 900 soldados no nordeste da Síria, apesar de anos de objeções do governo em Damasco. Um comandante da SDF insistiu que Washington tem um “dever moral” para evitar uma possível incursão terrestre por seu aliado da OTAN Türkiye.