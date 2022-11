Trudeau do Canadá defende repressão aos protestos – CMIO

O PM liberal disse que as manifestações são “preocupantes” quando buscam “mudanças nas políticas públicas” diretas

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, insistiu que seu governo estava certo ao invocar amplos poderes de emergência para reprimir os protestos de rua em massa contra os mandatos do Covid-19 no início deste ano, dizendo que medidas drásticas eram necessárias para “manter as pessoas seguras.”

Dirigindo-se a uma comissão oficial criada para investigar a decisão de Trudeau em fevereiro de ativar a Lei de Emergências pela primeira vez na história do Canadá, o PM argumentou que era um “difícil” mas decisão necessária diante das manifestações caóticas que assolavam o país na época.

“Em primeiro lugar, e se o pior tivesse acontecido nos dias seguintes? E se alguém tivesse se machucado?” ele perguntou. “E se, quando eu tivesse a oportunidade de fazer algo, eu esperasse e acontecesse o impensável?”

Embora Trudeau tenha notado que estava disposto a dialogar com alguns líderes do protesto, o primeiro-ministro disse que manter tais negociações poderia ter estabelecido um mau “precedente” para o futuro da democracia canadense, sugerindo que as manifestações de rua não devem buscar afetar diretamente a política do governo.

“Estou preocupado em estabelecer um precedente de que um bloqueio da Wellington Street pode levar a mudanças nas políticas públicas… Temos uma democracia em funcionamento robusto e protestos, protestos públicos, são uma parte importante para garantir que os canadenses recebam mensagens e destacando como eles se sentem sobre várias questões”, ele disse.

Mas usar protestos para exigir mudanças nas políticas públicas é algo que eu acho preocupante.

Trudeau continuou dizendo que é seu trabalho como primeiro-ministro “para manter os canadenses seguros”, e que sua escolha de usar os poderes de emergência foi feita no “aconselhamento coletivo” de seu gabinete.













Apelidados de Freedom Comvoy, os protestos começaram em janeiro passado e duraram pouco mais de um mês. Embora manifestações de protesto mais típicas tenham ocorrido em todo o país, muitos caminhoneiros de longa distância também realizaram bloqueios em locais ao longo da fronteira EUA-Canadá, exigindo o fim de várias restrições pandêmicas, como vacinas e máscaras.

Trudeau denunciou veementemente o comboio, derrubando os bloqueios por interromper o fluxo regular de mercadorias e chegando a dizer que os manifestantes representavam uma ameaça à democracia canadense. Sua decisão de invocar a Lei de Emergências de 1988 autorizou a polícia – e, teoricamente, os militares – a tomar medidas mais duras contra os manifestantes, incluindo apreensão de caminhões, fechamento de contas bancárias e suspensão de seguros.

A medida foi especialmente controversa entre conservadores e organizações de liberdades civis, levando o governo a criar uma ‘Comissão de Emergência de Ordem Pública’ para investigar se a decisão era apropriada. O depoimento de Trudeau na sexta-feira encerrou seis semanas de audiências perante a comissão, que ainda não chegou a uma conclusão final sobre se o primeiro-ministro tinha justificativa para usar a Lei de Emergências.