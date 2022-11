Elon Musk pondera ‘alternativa’ para Apple e Google – CMIO

O bilionário disse que poderia lançar seu próprio smartphone se o Twitter fosse inicializado em plataformas populares

O chefe do Twitter, Elon Musk, disse que está aberto para criar seu próprio “alternativo” smartphone no caso de os gigantes da tecnologia mudarem de plataforma seu site de mídia social, sugerindo que ele não poderia ter outra opção.

Respondendo a uma proposta da especialista conservadora Liz Wheeler de que o bilionário deveria “produzir seu próprio smartphone” se a Apple e o Google tirassem o Twitter de suas lojas de aplicativos, Musk disse que não descartaria isso, embora tenha expressado alguma relutância em relação ao conceito.

“Eu certamente espero que não chegue a isso, mas, sim, se não houver outra escolha, farei um telefone alternativo.” ele disse na sexta-feira.

Certamente espero que não chegue a isso, mas, sim, se não houver outra escolha, farei um telefone alternativo —Elon Musk (@elonmusk) 25 de novembro de 2022

Musk, que concluiu a compra do Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, declarou repetidamente suas intenções de proteger a liberdade de expressão no site, chegando a anunciar uma “anistia geral” para contas suspensas “desde que não tenham infringido a lei ou se envolvido em spam flagrante.”

No entanto, os críticos condenaram a aquisição de Musk, com alguns insistindo que isso promoverá uma onda de ‘discurso de ódio’ e extremismo de direita na plataforma de mídia social. Em uma reportagem publicada pelo Washington Post na quinta-feira, vários ativistas e “especialistas em confiança e segurança online” disse que o empresário “abrir as portas do inferno” no Twitter, alguns até exigindo que o Google e a Apple banissem totalmente o site de suas lojas de aplicativos.













“A Apple e o Google precisam começar a explorar seriamente a inicialização do Twitter a partir da loja de aplicativos” Alejandra Caraballo, instrutora da clínica de direito cibernético de Harvard Law, disse à agência, acrescentando que restabelecer contas banidas seria “existencialmente perigoso para várias comunidades marginalizadas”.

“As pessoas que se envolveram em assédio direcionado direto podem voltar e se envolver em doxing, assédio direcionado, bullying cruel, apelos à violência, celebração da violência. Eu não posso nem começar a afirmar o quão perigoso isso será,” Caraballo continuou.

Musk revidou os detratores, ditado O Twitter nunca permitirá chamadas de violência ou outras postagens que violem a lei. Ele observou que os usuários suspensos seriam trazidos de volta “devagar” e só depois de um “revisão manual,” argumentar que a mudança ajudaria a tornar o site “um fórum para a troca pacífica de pontos de vista.”