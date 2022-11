Greta Thunberg processa a Suécia — CMIO

O ecoativista juntou-se a uma ação coletiva contra o estado por suas políticas climáticas supostamente falhas.

Um grupo de mais de 600 jovens suecos, incluindo a ativista ambiental Greta Thunberg, processou o governo do país por seus esforços insuficientes para enfrentar a crise climática.

Na sexta-feira, uma manifestação convocada pela organização juvenil Aurora marchou pela capital sueca para apresentar a ação coletiva ao Tribunal Distrital de Estocolmo. O grupo quer que o judiciário determine que a Suécia violou os direitos humanos de seus cidadãos ao adotar políticas climáticas inadequadas.

“Somos 636 jovens em Aurora que estão processando o estado sueco por ações climáticas insuficientes”, disse. Thunberg escreveu no Twitter na quinta-feira, acrescentando que “quando o estado realiza políticas climáticas que ameaçam nossos direitos humanos, ele infringe a lei.”

Mais tarde, ela também observou que a Black Friday, que marca o início da temporada de compras de Natal, mas também é um símbolo de consumo excessivo, "é o dia perfeito para processar o estado" sobre o clima. "Então foi isso que fizemos. Vejo você no tribunal! acrescentou o ativista.













Antes do processo, Aurora escreveu uma carta aberta dirigida a várias autoridades suecas de alto escalão, incluindo o primeiro-ministro Ulf Kristersson e a ministra do Clima Romina Pourmokhtari, exigindo, entre outras coisas, que a Suécia “leva sua parte justa” na redução das emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 graus C (2,7 F) em comparação com os níveis pré-industriais.

De acordo com uma lei climática adotada pela Suécia em 2017, as autoridades do país têm o dever de fazer o possível para reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2045.

No entanto, o novo governo sueco formado em outubro derrubou o Ministério do Meio Ambiente em uma ação amplamente criticada, ao mesmo tempo em que relegou suas funções ao Ministério de Empreendimentos e Inovação. Seu novo orçamento também foi criticado por medidas que podem aumentar as emissões do setor de transporte.

Em 2019, a Suprema Corte da Holanda manteve uma decisão que ordenou ao governo do país fazer muito mais para reduzir as emissões de carbono, insistindo que é obrigado a proteger os direitos humanos de seus cidadãos diante das mudanças climáticas.