Passageiro de navio de cruzeiro resgatado em operação ‘milagre de Ação de Graças’ – CMIO

O homem provavelmente passou mais de 15 horas no mar, disse um oficial da Guarda Costeira dos EUA.

Um passageiro perdido de um navio de cruzeiro foi encontrado vivo no Golfo do México na quinta-feira, anunciou a Guarda Costeira dos EUA. O homem aparentemente se manteve flutuando por mais de 15 horas, segundo o serviço.

O jovem de 28 anos desapareceu na quarta-feira antes do Dia de Ação de Graças a bordo do navio de cruzeiro Carnival Valor.

O porta-voz da Carnival, Matt Lupoli, disse à CNN que o homem desapareceu ao sair de um bar para usar o banheiro por volta das 23h, horário local, horas depois que o navio partiu de Nova Orleans.

A irmã do passageiro relatou seu desaparecimento ao meio-dia do dia seguinte, iniciando uma grande operação de busca e resgate, que envolveu um barco da Guarda Costeira, um helicóptero e vários aviões. O navio de cruzeiro refez sua rota para apoiar o esforço, disse Lupoli.

Um graneleiro finalmente avistou um homem à deriva sozinho a cerca de 20 milhas da costa da Louisiana. De acordo com um vídeo divulgado pela Guarda Costeira, o homem estava sinalizando ativamente por ajuda. Ele acabou sendo resgatado por um helicóptero MH-60 Jayhawk às 20h25 de quinta-feira.













Não ficou claro quanto tempo ele passou sozinho no mar. No entanto, o tenente Seth Gross, coordenador de busca e salvamento da Guarda Costeira, disse à CNN na sexta-feira que o homem estava à deriva por mais de 15 horas, enquanto a temperatura da água naquele dia estava um pouco acima de 21 graus C (70 F). Ele acrescentou que o vagabundo apresentava sinais de hipotermia, choque e desidratação, mas era capaz de andar e se comunicar.

“O fato de ele ter sido capaz de se manter à tona e acima da superfície da água por um período tão longo de tempo é algo que você não pode dar como certo e certamente algo que ficará comigo para sempre.” Gross disse, acrescentando que o caso foi “diferente de tudo que já fiz parte” durante seus 17 anos de carreira.

“Acho que isso meio que foge da norma, da normalidade, e realmente mostra que a vontade de viver é algo que você precisa levar em conta em todos os casos de busca e resgate”, disse. ele afirmou, chamando o resgate “um daqueles milagres de Ação de Graças.”

Segundo Gross, o homem resgatado deu “sem indicação clara” de por que ele caiu ao mar.