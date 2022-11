Milhares protestam contra a crise imobiliária irlandesa – CMIO

Manifestantes pedem ao governo que forneça acomodações, enquanto a mídia de direita culpa a imigração

Milhares de pessoas protestaram em Dublin no sábado, pedindo ao governo que resolva as crises de moradia e falta de moradia na Irlanda. Embora o protesto tenha o apoio de celebridades irlandesas, ativistas de direita argumentam que a situação está ligada à imigração.

O protesto foi organizado por ‘Raise the Roof’, uma coalizão de políticos, sindicatos e instituições de caridade para sem-teto. O grupo está exigindo que o governo irlandês construa casas acessíveis, declare uma “direito legal à moradia”, e fortalecer os direitos dos inquilinos.

Apoiado pelos maiores partidos de oposição da Irlanda – Sinn Fein e o Partido Trabalhista – e promovido por celebridades como o ator de ‘Game of Thrones’ Liam Cunningham e a cantora Christy Moore, a manifestação aconteceu quando a Irlanda enfrenta os desafios combinados de número recorde de sem-teto, altos picos de aluguel, escassez de moradias e um influxo sem precedentes de refugiados e requerentes de asilo.

Os organizadores do protesto pediram ao governo que aumente a oferta de moradias, inclusive por meio da requisição de propriedades vagas, embora o manifesto Raise the Roof não faça menção de abordar o lado da demanda.

“A Irlanda não tem espaço para as pessoas que recebe”, A mídia conservadora Gript escreveu na sexta-feira. “Faltam-nos as casas… e a infra-estrutura geral para suportar esta taxa de chegada. A Irlanda está, de fato, cheia.”

Até o final do ano, a Irlanda terá recebido mais de 70.000 refugiados ucranianos, a um custo de US$ 642 milhões para o estado. Estima-se que metade dos recém-chegados esteja morando em hotéis, pensões e outros edifícios reaproveitados. Enquanto isso, um recorde de 11.397 irlandeses ficaram desabrigados no mês passado, de acordo com dados da organização Focus Ireland.

Além dos ucranianos, a Irlanda recebeu quase 10.000 requerentes de asilo de outros países nos primeiros nove meses do ano, o maior número desde 2001. Com o número total de estrangeiros admitidos em 2022 excedendo a população da quarta maior cidade da Irlanda, Galway , moradores de algumas áreas protestaram contra os recém-chegados, a maioria dos quais veio da Nigéria, Geórgia e Somália.

Mais de mil manifestantes se reunindo em East Wall agora. Trânsito parado. O Departamento de Integração disse que fornecerá mais informações aos habitantes locais nos próximos dias sobre 380 requerentes de asilo que foram transferidos para a área. #EastWall#Dublinpic.twitter.com/AuzG4EPyre — Alison O’Reilly (@AlisonMaryORE) 21 de novembro de 2022

Centenas de moradores do bairro de East Wall, em Dublin, fizeram piquetes em um antigo prédio de serviços públicos de energia depois que o governo transferiu 380 migrantes, a maioria homens, na semana passada. Moradores dizem que não foram consultados sobre o plano, e ativistas anti-imigração têm pressionado Ministro da Integração, Roderic O’Gormain, sobre o porquê “isso não foi feito para cidadãos irlandeses desabrigados.”

Os protestos anti-imigração são normalmente descartados pelo governo da Irlanda como obra de uma franja de direita, com o vereador da cidade de Dublin, Ray McAdam, membro do partido governante da Irlanda, Fine Gael, descrevendo as manifestações do Muro Leste como “o pior da política do tipo Donald Trump.”