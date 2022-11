O Corpo de Bombeiros de Londres é ‘racista’ e ‘misógino’ – relatório – CMIO

Intimidação e abuso são abundantes nas fileiras do departamento, uma ‘Revisão de Cultura Independente’ descobriu

O Corpo de Bombeiros de Londres é “institucionalmente misógino e racista”, com mulheres e minorias sujeitas a assédio e intimidação no local de trabalho, concluiu uma revisão da cultura do departamento divulgada no sábado. O comissário dos bombeiros, Andy Roe, prometeu duras “consequências” esse comportamento deve continuar.

O relatório, conduzido pelo ex-procurador-chefe da Coroa Nazir Afzal, descobriu uma cultura em que a linha entre o vestiário “brincar” e sem rodeios “Abuso” muitas vezes é ultrapassado.

Uma bombeira descreveu como colegas do sexo masculino assistiam pornografia no trabalho e “examine as gavetas das mulheres em busca de roupas íntimas e brinquedos sexuais.” Um bombeiro negro disse a Afzal que havia “um laço” colocado acima de seu armário, enquanto um muçulmano descreveu ter bacon e salsichas colocados em seus bolsos e “uma placa de linha direta terrorista afixada em seu armário.”

Quando o muçulmano voltou da peregrinação a Meca, os colegas perguntaram como sua “treinamento da Al-Qaeda” fui.













“Em inúmeras ocasiões, histórias de calúnias raciais sendo usadas casualmente foram relatadas a nós por pessoas de cor”, a revisão declarou. “Ouvimos histórias de mulheres sendo apalpadas em exercícios de treinamento e tendo que passar por um desafio diário de abuso sexista.”

O relatório afirma que os responsáveis ​​pelo bullying muitas vezes não enfrentam consequências. “O limite para o bullying é tão alto que você teria que arrancar os olhos de alguém para ser demitido” uma bombeira disse a Afzal. “Todo o resto é visto como brincadeira.”

O relatório foi encomendado por Roe depois que um bombeiro estagiário cometeu suicídio em 2020, supostamente após assédio moral no local de trabalho.

“Hoje é um dia muito preocupante”, Roe disse, reagindo ao lançamento. “Não há lugar para discriminação, assédio e intimidação na brigada e, a partir de hoje, ficará completamente claro para todos os funcionários qual comportamento não é aceitável e quais serão as consequências.”

O London Fire Brigade responde a cerca de 15.000 incêndios por ano, de acordo com números de 2021. Além de combater esses incêndios, o relatório de Afzal recomenda que o departamento agora revise cinco anos de reclamações de bullying e assédio, contrate mais “diversos” bombeiros, e investigar o “raiz dos problemas” de estresse nesta ocupação perigosa.