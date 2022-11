Deslizamento de terra mortal atinge ilha italiana – CMIO

Uma pessoa morreu e até uma dúzia está desaparecida depois que fortes chuvas deixaram uma cidade portuária em Ischia sob metros de lama

Uma morte foi confirmada e até uma dúzia de pessoas estão desaparecidas depois que um deslizamento de terra atingiu a ilha italiana de Ischia no sábado. Com os veículos arrastados por seis metros de terra, as autoridades inicialmente temeram um número maior de mortos.

“Atualmente, o número de mortos confirmados é um, uma mulher. Oito pessoas desaparecidas foram encontradas, incluindo uma criança, e ainda há cerca de dez desaparecidos”, disse. disse o prefeito de Nápoles, Claudio Palomba, em entrevista coletiva, informou a Reuters.

Situada na costa mediterrânea da Itália, no Golfo de Nápoles, a ilha de Ischia recebeu mais de 12 centímetros (5 polegadas) de chuva em seis horas durante a noite. A precipitação lavou de seis a sete metros de lama e detritos a encosta da cordilheira vulcânica da ilha, arrastando carros e ônibus para o mar no porto de Casamicciola.

Um nubifragio em Ischia causou danos graves a Casamicciola e foi devastado por uma aluvião em novembro de 2009. 13 dispersos por meio de quali anche um recém-nascido. E siamo ancora qui a guardare attoniti la furia della natura mentre c’è una Italia da mettere in sicurezza pic.twitter.com/IGIdDZVIko —Luigi Rispoli (@LuiRispoli) 26 de novembro de 2022

Pelo menos dez prédios desabaram, informou a agência de notícias italiana ANSA. As autoridades locais aconselharam as pessoas presas na lama a permanecerem em casa, pois os esforços de resgate continuaram na noite de sábado.

Temia-se que o número inicial de mortos fosse maior, com o vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini anunciando na manhã de sábado que oito pessoas foram confirmadas mortas. No entanto, o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, afirmou pouco depois que nenhuma morte havia sido confirmada na época, mas 10 a 12 pessoas estavam desaparecidas.

Ischia é densamente povoada e é um destino turístico popular. Os visitantes vêm do continente italiano para suas praias e spas termais, que são alimentados por fontes vulcânicas. A ex-chanceler alemã Angela Merkel visitou a ilha quase todos os anos durante seus quatro mandatos.

Um terremoto de magnitude 4,0 na ilha em 2017 matou duas pessoas e danificou propriedades em Casamicciola e na vizinha Lacco Ameno.