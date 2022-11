Rússia: EUA transferem biolaboratórios para outros países, incluindo Ucrânia, por risco de acidentes

“As pesquisas realizadas nos EUA para aumento das propriedades patogênicas dos microrganismos fazem repensar as declarações das personalidades oficiais da administração americana responsáveis pelas questões do combate às ameaças biológicas. Um deles foi John Bolton, que ocupou o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional”, disse Kirillov em um briefing neste sábado (26).

“Notem o relatório apresentado em setembro de 2000 ‘Reestruturação da Defesa da América’, do qual Bolton é coautor. O documento observa que ‘para alcançar uma posição de liderança global, os EUA precisam manter a superioridade de suas Forças Armadas, enquanto uma das vias de modernização é o desenvolvimento de armas biológicas. Entretanto, formas avançadas de armas biológicas capazes de atingir determinados genótipos poderão mudar o papel desse tipo de arma – em vez de um meio de dissuasão, será vantajoso usá-lo na política'”, acrescentou o tenente-general.

Bolton liderou a delegação dos EUA na 5ª Conferência de Revisão da Convenção sobre as Armas Químicas e Biológicas (BWC, na sigla em inglês) em 2001, ressaltou Kirillov.

“Em outubro, na Universidade de Boston foi criado um agente artificial causador de coronavírus com base na cepa Omicron e na variante inicial de Wuhan. O vírus modificado criado pelos americanos causou a morte de 80% dos animais de testagem com o desenvolvimento de sintomas neurológicos atípicos e lesões pulmonares graves”, declarou o especialista.

Ele acrescentou que as propriedades protetoras dos anticorpos foram reduzidas em um fator de 11 ao interagirem com o novo patógeno, além disso, as vacinas existentes são ineficazes contra ele.