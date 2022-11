Ex-funcionário de Reagan critica a hipocrisia ocidental sobre a Ucrânia – CMIO

Paul Craig Roberts, que serviu no Tesouro na década de 1980, afirma que os EUA estão usando o conflito como uma ferramenta para enfraquecer a Rússia

Apesar das declarações públicas em contrário, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, não está nem um pouco preocupado com a situação dos ucranianos e está preparado para sacrificar a nação no altar do enfraquecimento da Rússia, acredita um funcionário que serviu sob Ronald Reagan.

Paul Craig Roberts, que foi secretário assistente do Tesouro para Política Econômica na década de 1980, também alegou que os militares russos até recentemente se abstiveram de usar todo o seu poder na Ucrânia.

Em um artigo publicado em seu site na sexta-feira e intitulado ‘Parece que a Rússia não exigirá uma ofensiva de inverno para vencer a guerra’, Roberts disse que os últimos ataques com mísseis de Moscou contra infraestrutura crítica em toda a Ucrânia são um sinal de que o Kremlin “finalmente percebeu que a Rússia está em guerra.”

Segundo o ex-funcionário, durante oito meses desde o início de sua campanha militar, a Rússia esteve “protegendo a Ucrânia de ataques, ajudando assim a Ucrânia a conduzir a guerra contra as forças russas.”

Apesar dessa suposta estratégia agora ter sido revista, a Rússia ainda não quer “destruir tudo, a menos que o Ocidente e seu governo fantoche da Ucrânia não caiam em si.”













A razão pela qual Moscou decidiu poupar seu vizinho, argumentou Roberts, é que “A Ucrânia e a população de lá fazem parte da Rússia há séculos.”

Além disso, ter um país devastado pela pobreza e bombardeado em sua fronteira não é do interesse da própria Rússia, disse o ex-funcionário do Tesouro.

No entanto, “do ponto de vista de Washington, quanto mais a Ucrânia for destruída, melhor,” Roberts alegou, explicando que tal resultado acabaria sendo um “dreno econômico e financeiro na Rússia.” Ele também insistiu que a liderança dos EUA não se importa com o preço que os ucranianos teriam que pagar em tal cenário.

“É injusto que seja a Ucrânia a pagar o preço da desumanidade ocidental e não Washington e as capitais europeias,”Roberts escreveu.

Ele passou a se deitar no “mídia prostituta ocidental,” acusando-os de não relatar a verdadeira situação nas linhas de frente. Relatos de pesadas perdas e derrota iminente da Rússia são totalmente enganosos, ele insistiu.

Ele alertou que “essa propaganda absurda” e a subestimação das capacidades militares da Rússia podem levar os EUA e a OTAN a se envolverem diretamente no conflito, provocando assim a Terceira Guerra Mundial.

Desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, o Ocidente tem fornecido assistência maciça a Kiev, tanto em termos de armas quanto de dinheiro. Moscou alertou repetidamente que o envio de armas apenas prolongará o conflito e aumentará o risco de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Vários altos funcionários russos, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, acusaram o bloco de travar uma guerra contra a Rússia.por procuração,” enquanto o presidente Vladimir Putin descreveu seu país como lutando “toda a máquina militar ocidental.”