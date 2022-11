‘Tempos difíceis’ pela frente para a Europa – OTAN – CMIO

Apoiar a Ucrânia está fazendo com que o custo de vida suba, admitiu o chefe do bloco, Jens Stoltenberg

Os europeus estão prestes a enfrentar inúmeras dificuldades devido ao apoio ocidental a Kiev, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, ao jornal alemão Welt an Sonntag no domingo. Apesar disso, ele insistiu que os membros do bloco militar liderado pelos Estados Unidos e seus aliados deveriam aumentar seus esforços para fortalecer as forças ucranianas.

Em seus comentários ao jornal, Stoltenberg admitiu que os cidadãos dos países ocidentais estão sendo afetados negativamente pelo conflito na Ucrânia. “O aumento das contas de alimentos e energia significa tempos difíceis para muitos lares na Europa”, disse, acrescentando, no entanto, que os europeus “Devemos lembrar que o povo da Ucrânia paga com seu sangue todos os dias.”

O chefe da OTAN também observou que o Ocidente poderia “reforçar a posição da Ucrânia na mesa de negociações se fornecermos apoio militar ao país.” “A melhor maneira de apoiar a paz é apoiar a Ucrânia”, ele afirmou.

Ele elogiou a Alemanha pelas armas que está enviando para Kiev, alegando que elas “Salve vidas.”













Segundo Stoltenberg, a Rússia tentará usar “inverno como arma” contra a Ucrânia. Esta declaração ecoa comentários recentes em que ele alertou que os próximos meses seriam difíceis para Kiev.

A Rússia começou a atacar as instalações de energia ucranianas no início de outubro, depois de acusar Kiev de atacar sua infraestrutura crítica, incluindo a estratégica Ponte da Crimeia.

As nações ocidentais impuseram novas sanções abrangentes à Rússia após Moscou ter lançado sua operação militar na Ucrânia. As restrições levaram ao aumento vertiginoso dos preços do gás, alimentando assim a crescente crise energética na UE. Isso também ocorreu quando o bloco anunciou planos de se afastar da energia russa.

No entanto, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, essas políticas levarão a “consequências muito deploráveis” para a UE, com até 20 anos de desindustrialização pela frente. No início de outubro, ele também observou que, ao contar com energia cara dos EUA, o bloco está tornando sua economia “menos competitivo”.