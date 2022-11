Zelensky está perdendo apoio do Ocidente, diz mídia britânica

Conforme a edição, as primeiras mensagens sobre o ataque de um míssil contra o leste da Polônia em 15 de novembro eram, sem dúvida, assustadoras. Caso tivesse sido considerado que o ataque foi deliberado, isso teria significado que a Rússia, que a maioria do Ocidente na época culpava pelo acontecido, atacou um país-membro da OTAN, enquanto esta poderia recorrer ao artigo 5 do Tratado, de acordo com o qual o ataque contra um membro do bloco equivale a um ataque contra todos os membros.