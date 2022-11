Presidente de Taiwan deixa liderança do partido após campanha baseada em 'desafiar China' falhar

Report This Content

Neste sábado (26), a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, renunciou ao cargo de chefe do Partido Democrático Progressista (DPP) depois que sua estratégia de enquadrar as eleições locais como uma demonstração de desafio à China não deu resultado e não conquistou o apoio público.

“Os resultados falharam em nossas expectativas. Aceitamos humildemente os resultados e aceitamos a decisão do povo taiwanês”, disse Tsai a repórteres na sede do partido segundo a Reuters.

Tsai ainda acrescentou que “não é como se o DPP nunca tivesse falhado antes. Não temos tempo para lamentar. Caímos, mas vamos nos levantar novamente”, afirmou. A mandatária também fez questão de sublinhar que continuará servindo como presidente até 2024.

Ao mesmo tempo, a líder disse que rejeitou um pedido de renúncia do primeiro-ministro, Su Tseng-chang, também membro sênior do DPP, acrescentando que pediu a Su que permanecesse no cargo para garantir que suas políticas fossem implementadas adequadamente.

O Gabinete afirmou que Su concordou em ficar devido à necessidade de estabilidade em meio à “árdua” situação doméstica e internacional.

As eleições para prefeitos, chefes de condado e vereadores locais são ostensivamente sobre questões domésticas, como a pandemia, por exemplo, e os eleitos não terão uma opinião direta sobre a política chinesa.

reformulou a eleição como sendo mais do que um voto local, dizendo que o Entretanto, Tsai, dizendo que o mundo está observando como a ilha defende sua democracia em meio às tensões militares com Pequim, que reivindica a ilha como seu território, relata a Reuters.

O principal partido da oposição, o Kuomintang (KMT), estava liderando e conquistou a vitória em 13 dos 21 assentos de prefeito e chefe de condado em disputa, incluindo a capital Taipé, em comparação aos cinco do DPP. O presidente do KMT, Eric Chu, comemorou a vitória, mas disse que também protegeria as liberdades de Taiwan.

“Vamos insistir em defender a República Popular da China e proteger a democracia e a liberdade, também trabalharemos duro para manter a paz regional”, afirmou.

Segundo a mídia, do lado de Tsai, o foco agora se voltará para as eleições presidenciais e parlamentares de 2024, que a presidente e o DPP venceram com uma vitória esmagadora em 2020 com a promessa de enfrentar a China e defender as liberdades taiwanesas.





