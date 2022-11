Protestos anti-lockdown irrompem na China (VÍDEOS) — CMIO

Imagens mostram manifestantes em Xangai, Wuhan e outras cidades exigindo o fim das duras políticas de Covid-0

Protestos eclodiram na China neste fim de semana, com manifestantes em Xangai, Wuhan, Pequim e outros locais exigindo o fim das rigorosas restrições do governo à Covid. Vídeos compartilhados nas redes sociais supostamente mostram alguns manifestantes pedindo a queda do Partido Comunista Chinês.

Multidões em Xangai expressaram sua raiva pelo segundo dia consecutivo no domingo, entoando slogans antigovernamentais enquanto policiais mascarados observavam. De acordo com uma conta do Twitter que rastreia os protestos, a multidão gritou “Partido Comunista renuncia, Xi Jinping renuncia!”

As autoridades da cidade de Xangai impuseram um bloqueio de dois meses em março, confinando mais de 20 milhões de pessoas em suas casas em meio a um aumento nos casos de coronavírus. Partes da cidade voltaram ao confinamento no final de outubro, com os residentes obrigados a permanecer em casa até que apresentassem um resultado negativo no teste Covid-19.

Embora os bloqueios tenham levado a confrontos entre cidadãos e policiais, manifestações em massa raramente são observadas na China. Acredita-se que os últimos protestos tenham começado depois que um prédio de apartamentos em Urumqi pegou fogo, matando pelo menos 10 pessoas, de acordo com relatos da mídia ocidental. A cidade está bloqueada desde agosto e os manifestantes culparam as restrições da Covid por dificultar os esforços de resgate. Autoridades da cidade disseram no sábado que reverteriam algumas das restrições.

Estudantes em Pequim e Nanjing supostamente realizaram vigílias e manifestações no domingo, enquanto imagens de vídeo mostram milhares de pessoas se manifestando em Wuhan, o epicentro original do vírus. Como Xangai, no final de outubro também voltou ao bloqueio.

Um vídeo, supostamente filmado em Wuhan no domingo, mostra manifestantes derrubando barreiras erguidas para manter a distância social.

Ao anoitecer, vídeo mostrou a polícia de Xangai prendendo manifestantes. Não se sabe quantos foram detidos ou se prisões semelhantes foram feitas em outras cidades.

O governo de Xi tem seguido uma política estrita de Covid zero desde que o coronavírus surgiu pela primeira vez em Wuhan no final de 2019, embora as autoridades locais tenham recebido alguma latitude sobre como medidas rigorosas como testes e fechamento de escolas são aplicadas. Apesar dessas políticas, a China registrou seu maior número de infecções diárias por Covid-19 na quarta-feira, registrando 31.444 novos casos.