Primeira remessa da vacina cubana Abdala contra COVID-19 chega ao México (VÍDEO)

As informações foram confirmadas pelas redes sociais do Ministério da Saúde mexicano, que também informou que as doses serão aplicadas a adultos.

Desde 23 de dezembro de 2020,217 remessas em 231 voos comda Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya National Center for Epidemiology and Microbiology Research, CanSino Biologics, Johnson & Johnson, Moderna e Abdala.

Nesta sexta-feira [25], o governo do México recebeu, no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles do Estado do México, a primeira remessa da vacina contra a COVID-19 Abdala, com quatro milhões de doses que serão utilizadas para imunizar adultos.