Grã-Bretanha muda deliberadamente a data de nascimento de crianças refugiadas, escreve a mídia

Segundo especialistas, funcionários do Ministério do Interior britânico “ignoram ou reduzem” o ano de nascimento nos documentos de jovens refugiados e os enviam para o centro de migração em Manston, onde são mantidos por semanas em condições inseguras para menores.

Refira-se que conversas mantidas com 16 pessoas que saíram do centro migratório revelaram que o Ministério da Administração Interna alterou as datas de nascimento mesmo para quem apresentou documentos comprovativos de ser menor de 18 anos. Um deles disse que foi atacado por adultos no centro localizado em Manston.