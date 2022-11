Report This Content

Os protestos contra a França e a ONU na região do Sahel, particularmente no Mali, em meio ao fim da Operação Barkhane da França no Mali e aos recentes anúncios de saída do Reino Unido e da Alemanha, sinalizam que as populações entendem que Paris segue sua própria agenda, disse um especialista à Sputnik.

O dr. Vasily Filippov, historiador e pesquisador principal do Centro de Estudos Africanos Tropicais do Instituto de Estudos Africanos da Academia de Ciências da Rússia, disse à Sputnik que os franceses “saquearam e continuam saqueando os países do Sahel: urânio, ouro, diamantes“.

“As pessoas estão gradualmente percebendo que isto não é uma ajuda para os malianos, mas apenas um saque, e é por isso que se diz cada vez mais que a França é uma espécie de ‘explorador’ coletivo que rouba africanos e países da África Ocidental”, diz o especialista.

Segundo o acadêmico, os “interesses próprios” da França na região se resumem em grande parte à proteção das minas de urânio do Sahel, que fornecem combustível para usinas nucleares na Europa. A Operação Barkhane, lançada em 2014, pode ter no início parado com sucesso a ofensiva dos separatistas tuaregues, mas a defesa desse recurso era também importante para Paris, “então a França não pensava em nada sobre a segurança dos malianos”.

Panorama internacional Exército da França é incapaz de participar de grandes operações militares, alerta ministro

Filippov qualificou a missão multinacional da França de “laxista” e “contraditória”. Ele apontou que a iniciativa “não obteve grandes vitórias”, devido a não ser capaz de lutar eficazmente nas condições do Mali, com o calor não permitindo o arranque dos tanques, as tempestades de areia tornando o uso de helicópteros perigoso e os separatistas e islamistas sendo difíceis de enfrentar por serem móveis, em contraste com as forças alemãs. Elas, por sua vez, teriam participado somente a pedido de Paris.

“O presidente [francês Emmanuel] Macron sabe bem que nem os recursos militares nem os recursos financeiros da França lhe permitem lutar eficazmente contra os islamistas. Os franceses lutaram lá […] e, no entanto, ainda há derramamento de sangue lá”, comentou.

Para Vasily Filippov, depois que se tornou óbvio para os malianos que a intervenção ocidental não poderia garantir a estabilidade no país, eles começaram a recorrer à Rússia em busca de ajuda.

De acordo com o membro da Academia de Ciências da Rússia, poderá ser uma “cooperação muito eficaz” com o Mali, e também com outros países do Sahel, como Burkina Faso. Ele nota que nos protestos em Bamaco é possível ver “retratos de Putin e bandeiras russas” e sublinha que a Rússia e o Mali “têm interagido ativamente e formado relações muito amigáveis” desde os anos 1960.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



Fonte;



Via Sputnik News

