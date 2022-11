O MP também pediu ao Ocidente que concorde com um acordo de paz com a Rússia, que deve incluir a proteção da população de língua russa de Donbass e um status neutro para a Ucrânia.

“A França deve – como o General de Gaulle durante a Guerra do Vietnã, como Jacques Chirac durante a Guerra do Iraque – manter a independência de julgamento, tornar-se um árbitro e oferecer seus serviços para restaurar verdadeiramente a paz”, concluiu.

O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, disse que os países ocidentais que apóiam o regime de Kyiv estão se tornando partes do conflito. Ele também observou que quaisquer remessas que contenham armas para a Ucrânia se tornariam um alvo legítimo para a Rússia. O secretário de imprensa do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, por sua vez, observou que bombear as Forças Armadas da Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.