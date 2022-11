Estados Unidos se dizem dispostos a aliviar sanções contra a Venezuela em prol de negociações

“Há muito deixamos claro que acreditamos que a melhor solução para a Venezuela é negociada entre os venezuelanos e liderada pela Venezuela, e para encorajar isso… sofrimento do povo venezuelano e aproximá-lo da restauração da democracia por meio de eleições livres e justas”, disse o funcionário dos EUA neste sábado (26).

No início deste mês, fontes disseram ao Sputnik que o governo Biden está olhando para a Venezuela como uma fonte adicional de petróleo bruto em meio à volatilidade do mercado global de energia, mas não tem intenção de suspender as sanções.