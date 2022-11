Governo da Venezuela e partidos de oposição assinam 2º acordo no México

Os representantes das duas delegações assinaram o documento, que foi previamente lido pelo mediador representante da Noruega, Dag Nylander, na presença do ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, país anfitrião .

Antes da assinatura do acordo, o chanceler mexicano descreveu o dia como “uma esperança para toda a América Latina” e destacou que a posição de seu país será sempre de mediação.

Por sua vez, o negociador-chefe da Noruega, Dag Nylander, expressou sua “profunda gratidão” ao governo do México e seu chanceler Ebrard por receber os diferentes participantes do processo de diálogo e negociação.

Retomou-se o diálogo sobre a Venezuela e assinou-se o segundo acordo entre o governo e a oposição daquele país irmão. É um triunfo da política e do mérito ser reconhecido pelos participantes. O México é a sua casa. Parabéns!! Boas notícias para o povo venezuelano.

Como ficou o acordo

O segundo acordo parcial para a proteção do povo venezuelano visa a recuperação de recursos legítimos, propriedades do Estado venezuelano que estão bloqueadas pelas sanções impostas contra o país.

O tratado cria “um mecanismo prático, voltado para atender necessidades sociais vitais e problemas de serviço público, com base na recuperação de recursos legítimos, propriedade do Estado venezuelano, que hoje estão bloqueados no sistema financeiro internacional“.