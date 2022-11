Rússia passa Índia e é o 4º maior detentor de mercado de câmbio; Brasil sobe de posição

Nos primeiros nove meses do ano, as participações da Rússia, incluindo aquelas congeladas pelo Ocidente devido a sanções relacionadas à Ucrânia, subiram para US$ 540 bilhões (R$ 2,92 trilhões), mostram dados do Banco Central.

Isso permitiu à Rússia ultrapassar a Índia, que ocupava o quarto lugar. As participações da Índia no final de setembro somavam US$ 532 bilhões (R$ 2,87 trilhões) . Os dois países competem entre si neste indicador desde 2015.

A China manteve sua liderança perene em termos de reservas internacionais, com impressionantes US$ 3,193 trilhões (R$ 17,27 trilhões) em ativos no final de setembro deste ano. O segundo lugar ficou com o Japão, com US$ 1,238 trilhão (R$ 6,69 trilhões), e a Suíça ficou em terceiro, com US$ 892 bilhões (R$ 4,82 trilhões).