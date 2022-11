Alemanha planeja aplicar mais impostos às empresas de energia – Reuters — CMIO

A taxa será aplicada a lucros 20% acima da média dos três anos anteriores

O governo alemão planeja introduzir uma taxa especial para reduzir 33% dos lucros extras obtidos pelas empresas durante a atual crise de energia, informou a Reuters na quarta-feira, citando fontes do Ministério das Finanças.

A taxa, chamada de “contribuição da crise energética da UE”, seria implementada até o final do ano. Isso afetaria empresas e refinarias de petróleo, carvão e gás cujos lucros para este e o próximo ano excedem 20% ou mais da média de 2018-2021.

O imposto poderia gerar receita entre € 1 bilhão e € 3 bilhões, diz o relatório.

Segundo as fontes, Berlim está em negociações sobre o imposto no nível da União Européia e examinou várias maneiras de implementá-lo.

"Este requisito da lei europeia nos leva ao gelo fino na lei tributária alemã, mas deve ser implementado," O ministro das Finanças, Christian Linder, disse em uma conferência, acrescentando "Nós, do Ministério das Finanças, estamos fazendo uma sugestão ao parlamento sobre como fazer isso da maneira mais responsável em termos da constituição."













Especialistas em direito tributário disseram à Reuters que a taxa pode ser contestada legalmente como uma violação do princípio geral da igualdade por meio de um tratamento desigual injustificado das empresas.

No entanto, de acordo com dois relatórios do serviço científico do Bundestag, citados pela Reuters, um imposto inesperado é legalmente possível na Alemanha.

Na terça-feira, a Alemanha anunciou outro imposto que se aplicaria aos lucros inesperados da eletricidade a partir de 1º de setembro de 2022 e duraria pelo menos até junho de 2023.

Os lobbies tradicionais e de energia renovável da Alemanha criticaram ambas as taxas como muito burocráticas e dificilmente viáveis.

