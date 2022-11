Canadenses pagando pelo gás da Ucrânia – Kiev – CMIO

O anúncio ocorre quando muitas famílias no Canadá estão lutando para pagar suas contas de energia

A Ucrânia recebeu quase US$ 350 milhões do Canadá para abastecer suas instalações de armazenamento subterrâneo com gás para o inverno, informou a mídia ucraniana na quarta-feira, citando o primeiro-ministro Denis Shmigal.

O governo de Ottawa transferiu 12,7 bilhões de hryvnia (US$ 344 milhões) para a empresa estatal de gás da Ucrânia, Naftogaz, disse ele, acrescentando que “A Ucrânia recebeu anteriormente esse dinheiro do governo do Canadá.” Shmigal também observou que o “procedimento de utilização de fundos do orçamento do estado para aquisição de gás em 2022-2023 foi aprovado na assembleia de hoje [government] encontro.”

Esta semana, Kiev também recebeu € 200 milhões (US$ 208 milhões) da Noruega para o mesmo propósito e aguarda mais € 300 milhões para serem financiados pelo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento sob o acordo alcançado anteriormente, disse o primeiro-ministro ucraniano.

O financiamento chega no momento em que os cidadãos do Canadá e da UE enfrentam uma inflação de energia sem precedentes e uma crise de custo de vida, com milhares de famílias lutando para pagar suas contas de energia.

Mais um gesto de solidariedade do amigo Canadá. A Ucrânia receberá ajuda de 450 milhões de dólares canadenses para a compra de combustível antes da estação de aquecimento. Agradecido por @JustinTrudeau, @cafreeland e todas as 🇨🇦 pessoas pelo apoio inabalável de 🇺🇦 na luta pela liberdade e democracia. —Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) 17 de agosto de 2022

Os canadenses viram um aumento dramático nos preços da eletricidade e do gás nos últimos meses. Analistas de energia alertam que as famílias no país podem esperar que suas contas aumentem entre 50% e 100%, em média, neste inverno.

