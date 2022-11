Famílias holandesas enfrentam contas de energia mais altas – mídia – CMIO

Associação de proprietários de imóveis pede ao governo que evite que tarifas se tornem inacessíveis

As famílias na Holanda verão suas contas médias de energia aumentar drasticamente quando o limite de preço imposto pelo estado expirar em 2024, informou o jornal holandês Telegraaf na quarta-feira, citando uma associação de proprietários de imóveis, VEH.

A VEH expressou preocupação de que a ajuda temporária, que durará até o final de 2023, não seja suficiente para proteger os consumidores e conter o aumento dos preços. Ele teme um duplo golpe nas contas de energia devido a um aumento no imposto sobre energia e preços mais altos de energia.

“Pedimos ao gabinete da Holanda que evite que as contas de eletricidade se tornem inacessíveis para muitas famílias após o próximo ano”, disse. Cindy Kremer, diretora da VEH, disse ao Telegraaf.

De acordo com as estimativas da VEH, os impostos para famílias com consumo médio de energia crescerão € 528 (US$ 548) em comparação com 2021, enquanto as contas de eletricidade e gás dispararão € 2.500 (US$ 2.580) devido aos altos preços dos combustíveis fósseis.



Em outubro, o governo holandês anunciou um pacote de alívio de € 23,5 bilhões para compensar o aumento das tarifas de energia e alocou outros € 3 bilhões para apoiar pequenas e médias empresas. O país também introduziu um teto de preço ao consumidor para gás e eletricidade, no valor de € 1,45 por metro cúbico de gás e € 0,4 por quilowatt-hora.

