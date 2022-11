Mundo mudando do Ocidente para o Oriente – presidente do fórum BRICS para RT — CMIO

O bloco comercial oferece um novo modelo de crescimento que implica direitos e oportunidades iguais para os membros, diz Purnima Anand

O papel dos BRICS no cenário global aumenta a cada dia e muitos países são atraídos para o bloco econômico pelas novas soluções e estabilidade que ele oferece. É o que afirma a presidente do Fórum Internacional dos BRICS, Purnima Anand, que falou com exclusividade ao RT esta semana.

O grupo BRICS de economias emergentes atualmente consiste em Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O bloco responde por mais de 40% da população mundial e quase um quarto do PIB global.

Com as economias ocidentais em declínio, muitos países, mesmo membros da OPEP e da OCDE, estão agora interessados ​​na estabilidade que o BRICS tem a oferecer, observou Anand. Em particular, ela mencionou Türkiye, membro da OCDE, que atualmente está se candidatando ao BRICS.

Muitos países que são amigos do BRICS estão se juntando ao bloco, disse ela, acrescentando “Então, isso é [the] momento em que o poder está mudando do Ocidente para o Oriente”.

O funcionário, no entanto, destacou que o BRICS não é “um concorrente da economia ocidental”. As nações do BRICS cooperam e têm uma perspectiva comum, porque “não queremos desenvolver outro modelo de economia ocidental e processo democrático; queremos um novo modelo onde todos os membros tenham direitos iguais e oportunidades para crescer juntos.”

Anand argumentou que por muito tempo as potências ocidentais usaram todo o planeta em seus interesses, explorando tanto os recursos humanos quanto naturais de outros países e continentes. No modelo de crescimento econômico ocidental, alguns países “são muito altos, enquanto outros são muito baixos e não têm oportunidade para seu desenvolvimento econômico”, ela notou.

Hoje, os países que compõem o mundo oriental entendem o que o Ocidente está fazendo e o que é bom para eles, disse Anand.

O presidente do fórum BRICS enfatizou que o mundo inteiro está atualmente em uma situação muito “perturbador” situação, com a inflação em alta e os países em busca de soluções. Enquanto isso, China, Rússia e Índia começaram a transição para o uso de suas moedas locais no comércio, o que mostra que existem soluções alternativas dentro do bloco BRICS.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Moscou revela quantos países querem se juntar ao BRICS

Falando sobre as sanções ocidentais contra a Rússia, ela disse que as restrições estão criando uma oportunidade para as economias do BRICS. “Este é um momento muito oportuno para os parceiros e alianças do BRICS criarem uma boa estrutura… disse Anand.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT