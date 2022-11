Musk anuncia anistia no Twitter — CMIO

O chefe do Twitter, Elon Musk, prometeu estender um “anistia geral” a um número não especificado de usuários suspensos, uma semana depois de reverter a proibição vitalícia do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, da plataforma.

“O povo falou. A anistia começa na próxima semana”, Musk twittou no Dia de Ação de Graças. Ele adicionou “Vox Populi, Vox Dei,” uma frase latina que significa “a voz do povo é a voz de Deus”.

O CEO da SpaceX e da Tesla lançou uma pesquisa no Twitter na quarta-feira, perguntando se o Twitter deveria “oferecer uma anistia geral para contas suspensas, desde que não tenham infringido a lei ou se envolvido em spam flagrante?” Dos mais de 3,1 milhões de usuários que participaram, 72,4% votaram ‘sim’ e 27,6% votaram ‘não’.

Em uma mensagem separada, Musk também prometeu começar a liberar e colocar em disputa “grande número de alças” que antes era “consumido” por bots e trolls.

Desde que adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, Musk tem enfrentado críticas crescentes por demitir centenas de funcionários e reverter as suspensões permanentes de várias contas notáveis, incluindo o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, após uma votação pública semelhante.

Embora os críticos afirmem que as ações de Musk alimentam o discurso de ódio, o assédio e a desinformação, ele rejeitou as acusações de que é algum tipo de “bicho-papão de direita” e insistiu que o Twitter sob sua propriedade não baniu nenhum esquerdista, nem mesmo para “mentiras absolutas”.













Resta saber quantos usuários serão elegíveis para a anistia. Nesta semana, a plataforma restabeleceu a deputada americana Marjorie Taylor Greene, cuja conta pessoal no Twitter havia sido banida permanentemente desde o início de janeiro de 2022 por postar “desinformação” sobre a pandemia de Covid-19. Musk, no entanto, traçou a linha em Alex Jones, dizendo que ele tem “sem piedade” para alguém que usou a morte de crianças como influência.

Musk prometeu transformar a plataforma e transformá-la em um bastião da liberdade de expressão, dizendo que é “importante para o futuro da civilização” ter uma praça digital onde uma ampla gama de crenças pode ser discutida.