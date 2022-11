Meta confirma campanha de propaganda militar dos EUA – CMIO

A operação secreta que promove narrativas pró-EUA e anti-Rússia foi exposta anteriormente por pesquisadores

A empresa-mãe do Facebook, Meta, reconheceu a descoberta de vários grupos de contas e páginas falsas que se acredita estarem ligadas a indivíduos. “associado aos militares dos EUA”, de acordo com o último relatório de ameaças contraditórias da empresa publicado esta semana.

“Embora as pessoas por trás desta operação tenham tentado esconder suas identidades e coordenação, nossa investigação encontrou links para indivíduos associados aos militares dos EUA”, disse. a empresa disse em um post de blog na terça-feira.

A campanha de influência foi descoberta no início deste ano e no total a Meta removeu 39 contas do Facebook e 26 do Instagram, além de 16 páginas e dois grupos, tudo por violar a política da empresa contra “comportamento inautêntico coordenado”.

O gigante da mídia social admitiu que a operação em larga escala foi além dessas várias dezenas de contas e em muitas outras plataformas da Internet, incluindo Twitter, YouTube e Telegram – bem como nas principais redes sociais russas VKontakte e Odnoklassniki. Ele aparentemente tentou minimizar a descoberta, insistindo que o “a maioria dos postos desta operação teve pouco ou nenhum engajamento de comunidades autênticas” e destacando semelhantes “campanhas enganosas” pela China e pela Rússia.

O reconhecimento de Meta substancia uma investigação bombástica do Washington Post que revelou que o Pentágono foi forçado a lançar um “auditoria abrangente de como conduz a guerra de informação clandestina”, depois que uma variedade de contas de mídia social, que seus agentes usaram para atingir o público estrangeiro em elaborados esforços de guerra psicológica, foram expostas.













A derrubada da rede de influência foi inicialmente destacada por pesquisadores da Graphika e do Stanford Internet Observatory, que em agosto publicaram um relatório sobre redes online supostamente empurrando “pró-Ocidente”, anti-Rússia e outras narrativas politizadas.

Embora o estudo original não tenha atribuído a culpa pelas contas falsas a nenhum ator em particular, dois funcionários disseram mais tarde ao Post que o US CENTCOM – o comando combatente que supervisiona as forças no Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central – “está entre aqueles cujas atividades estão sob escrutínio” pelas suas operações de influência.

Na época, o CENTCOM recusou-se a comentar se alguma das contas suspeitas foi criada por seu pessoal ou contratados, mas um funcionário alegou que tal comportamento “absolutamente uma violação da doutrina e práticas de treinamento.”