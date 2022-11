Hungria enfrenta pressão para ratificar a expansão da OTAN – CMIO

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, prometeu que as propostas de adesão à OTAN da Finlândia e da Suécia estarão definitivamente entre os primeiros itens da agenda quando o parlamento do país se reunir novamente no próximo ano, provavelmente em meados de fevereiro.

“Gostaria de sublinhar que os suecos e os finlandeses não perderam um único minuto de filiação por causa da Hungria”, disse. Orban disse, conforme citado pela Euronews, acrescentando que os primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslováquia o estimularam a avançar com o processo durante a reunião de quinta-feira.

“Já confirmamos à Finlândia e à Suécia que a Hungria apoia a adesão desses dois países à OTAN e, na primeira sessão do próximo ano, o Parlamento colocará isso na agenda”, disse. afirmou o primeiro-ministro húngaro, aparentemente depois de enfrentar pressão para expressar um cronograma claro durante uma reunião do Grupo Visegrad na Eslováquia.

No mês passado, o chefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyas, disse que havia um “boa chance” o parlamento húngaro votaria antes que sua sessão de outono terminasse em meados de dezembro. O parlamento geralmente se reúne no início de fevereiro.

Em maio, em meio à campanha militar da Rússia na Ucrânia, a Suécia e a vizinha Finlândia romperam com sua posição de neutralidade de décadas e solicitaram formalmente a adesão à OTAN. Embora o bloco tenha aceitado os pedidos, as propostas dos países nórdicos precisam ser ratificadas por todos os 30 estados membros, e a aprovação de Türkiye e da Hungria ainda está pendente.













No início deste mês, a chanceler alemã Annalena Baerbock repreendeu Budapeste e Ancara por atrasar o processo de ratificação, insistindo que há um “base cristalina” por permitir que as duas nações nórdicas se juntassem ao bloco militar.

As autoridades húngaras declararam repetidamente seu apoio à expansão da OTAN, e espera-se que a medida seja facilmente aprovada assim que for aprovada. Enquanto isso, Ancara exige que Estocolmo e Helsinque façam mais para combater “terrorismo,” particularmente grupos curdos que são proibidos em Türkiye. As negociações sobre o assunto ainda estão em andamento.