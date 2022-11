Aliados da OTAN envolvidos em disputa nuclear – The Times – CMIO

A Bélgica teria se recusado a fornecer ao Reino Unido um componente crucial necessário para manter seu arsenal nuclear

Uma brecha surgiu entre a Grã-Bretanha e a Bélgica depois que Bruxelas bloqueou a exportação de um componente crítico para a manutenção do arsenal nuclear do Reino Unido, informou o The Times na sexta-feira. Em resposta, o Reino Unido ameaçou cancelar uma lucrativa encomenda de armas à FN Herstal, uma empresa belga de armas.

Duas semanas atrás, o governo belga se recusou a autorizar a exportação de uma prensa isostática especializada, necessária para manter as armas nucleares britânicas porque os verdes, que se opõem às armas nucleares e fazem parte da coalizão governista, vetaram a proposta, diz o relatório .

A mídia belga também noticiou, citando fontes, que em 9 de novembro o governo não aprovou a exportação de tecnologia nuclear destinada ao exército britânico.

De acordo com o Times, a briga aumentou quando as autoridades belgas alertaram que o Reino Unido poderia frear um pedido de € 600 milhões (US$ 624 milhões) para adquirir metralhadoras fabricadas pela FN Herstal se Bruxelas não mudasse de ideia.

Duas fontes importantes do governo belga citadas pelo Times expressaram preocupação de que a disputa poderia "pôr em perigo a unidade ocidental e a OTAN" em meio ao conflito na Ucrânia.













Enquanto isso, segundo o ministro da Economia, Willy Borsus, as negociações do contrato entre a FN Herstal e o Reino Unido “ainda estão em andamento”.

A prensa isostática de alta pressão é usada para lidar com resíduos radioativos e está envolvida no processo de fabricação no Estabelecimento de Armas Atômicas da Grã-Bretanha em Aldermaston, a instalação nuclear do Ministério da Defesa do Reino Unido. Uma fonte sênior do governo belga descreveu o maquinário como “único no mundo,” de acordo com o site BusinessAM.

As fontes do Times, no entanto, sustentam que as capacidades nucleares do Reino Unido permanecerão intactas, mesmo sem a cooperação da Bélgica. “Embora estejamos cientes do desafio contínuo, o equipamento não afeta a dissuasão contínua no mar”, disse. uma fonte da Marinha Real disse à agência.

Diante da polêmica, Georges Gilkinet, vice-primeiro-ministro belga e membro do partido verde Ecolo, denunciou os vazamentos da mídia sobre o assunto como “um grave erro”. Enquanto isso, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, disse que o governo ainda não tomou uma decisão final.

“Os britânicos são nossos vizinhos, nossos parceiros em muitas áreas, inclusive na OTAN. Em momentos como esse é importante valorizar, mas também é preciso que a lei seja respeitada”, afirmou. disse ele, referindo-se à próxima decisão de um comitê de não-proliferação nuclear.