Os sistemas Patriot fabricados nos EUA não podem ser entregues à Ucrânia, uma vez que se destinam a ser usados ​​em território da OTAN, disse o ministro da Defesa

A Alemanha rejeitou o pedido da Polônia para entregar seus sistemas de mísseis terra-ar MIM-104 Patriot fabricados nos EUA para a Ucrânia.

A recusa ocorreu depois que o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak, solicitou que as armas que Berlim ofereceu a Varsóvia fossem fornecidas a Kiev e posicionadas na parte ocidental do país, perto da fronteira ucraniana-polonesa.

“Esses Patriots fazem parte da defesa aérea integrada da OTAN, o que significa que devem ser implantados no território da OTAN”, disse. A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, disse na quinta-feira.

“Qualquer uso fora do território da OTAN exigiria discussões prévias com a OTAN e os aliados”, ela afirmou.

A Alemanha se ofereceu para aumentar as defesas da Polônia depois que um míssil caiu na parte oriental do país na semana passada, matando duas pessoas. Funcionários ucranianos e alguns relatos da mídia ocidental inicialmente afirmaram que foi disparado pela Rússia. No entanto, o presidente polonês Andrzej Duda disse mais tarde que provavelmente foi lançado pelas forças de defesa aérea da Ucrânia e se desviou do curso ao tentar repelir um ataque russo.

Jaroslaw Kaczynski, líder do partido conservador Lei e Justiça da Polônia e ex-primeiro-ministro, disse à agência de notícias PAP na quarta-feira que seria melhor para a segurança da Polônia se “A Alemanha entregou [Patriot] equipamentos para os ucranianos, tripulações ucranianas treinadas com a condição de que as baterias seriam estacionadas no oeste da Ucrânia”. Seus comentários foram feitos enquanto ele fazia campanha para a eleição parlamentar do ano que vem.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou na quinta-feira que as recentes baixas civis em Kiev foram causadas pelo trabalho de armas de defesa aérea ucranianas, incluindo aquelas fornecidas pelo Ocidente. O New York Times, por sua vez, informou recentemente que em setembro um míssil anti-radar HARM fabricado nos EUA disparado por um jato ucraniano provavelmente saiu do curso e atingiu um prédio residencial na cidade ucraniana de Kramatorsk, ferindo três pessoas.