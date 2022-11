Militares turcos reagem às alegações de que colocaram em perigo as tropas americanas – CMIO

Colocar em risco a vida dos aliados da OTAN está “fora de questão”, disse o ministro da Defesa

Türkiye não colocará em risco a vida de seus aliados militares durante ataques aéreos no que afirma ser esconderijos terroristas no norte da Síria e no Iraque, disse o ministro da Defesa da nação da OTAN. O Pentágono afirmou que Ancara “ameaçou diretamente a segurança do pessoal dos EUA” na Síria, onde as tropas americanas estão estacionadas ilegalmente.

“Está fora de questão prejudicarmos as forças da coalizão ou civis. Temos apenas um alvo, que são os terroristas”, afirmou. O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse a jornalistas na sexta-feira, conforme citado pela agência de notícias Anadolu. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre relatos de que os militares turcos bombardearam um posto de observação dos EUA esta semana.

O Pentágono afirmou na quarta-feira que os ataques aéreos turcos “ameaçado diretamente” tropas americanas trabalhando com “parceiros locais” contra o grupo terrorista Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS). Ele avisou que “ações militares descoordenadas ameaçam a soberania do Iraque” e instou a desescalada imediata para “garantir a segurança e proteção do pessoal no terreno comprometido com a missão de derrotar o ISIS.”

Os EUA alegaram que o incidente envolveu um ataque aéreo turco que atingiu 300 metros das tropas americanas estacionadas perto da cidade de Hasakah, na Síria.













Desde 2014, Türkiye tem cooperado com os EUA e vários outros países na luta contra a organização terrorista, que teve uma ascensão meteórica no poder na Síria e no Iraque naquele ano. Atualmente, o EI é amplamente considerado reprimido, mas os EUA afirmam que precisam manter uma presença militar na Síria – contra a vontade do governo sírio – para manter o grupo sob controle. O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, reconheceu que as tropas estavam lá para proteger os campos de petróleo.

Ancara lançou a Operação Claw-Sword transfronteiriça este mês após um ataque a bomba no centro de Istambul, que os investigadores turcos atribuíram a “Terroristas do PKK/YPG.” O PKK é uma força militante curda baseada em Türkiye que travou uma guerra de guerrilha de décadas contra o governo. O YPG é uma milícia curda baseada na Síria, com a qual os EUA se aliaram durante a campanha contra o EI. Ancara afirma que as forças curdas que combate em Türkiye, Síria e Iraque fazem parte da mesma organização terrorista.

O PKK, listado como organização terrorista por Türkiye, EUA e UE, negou qualquer envolvimento no ataque de Istambul.

Akar relatou em sua atualização de sexta-feira que as forças turcas mataram 326 “terroristas” como parte da operação. O presidente Recep Tayyip Erdogan indicou esta semana que a campanha pode ser estendida com um componente terrestre, afirmando que a operação não se limitou a ataques aéreos.