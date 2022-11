Kanye West revela a reação de Trump à sua oferta de vice-presidente – CMIO

O ex-presidente gritou com ele e previu que sua candidatura à Casa Branca em 2024 fracassaria, afirma o rapper

O músico e estilista Kanye ‘Ye’ West disse que Donald Trump ficou surpreso ao receber a oferta do cargo de vice-presidente em sua chapa presidencial de 2024 e rejeitou a proposta com raiva.

Na semana passada, West confirmou que tentará concorrer à Casa Branca em dois anos, exibindo roupas recém-desenhadas com o logotipo ‘YE24’.

Na quarta-feira, o rapper afirmou em um tweet que pediu a Trump para ser seu “companheiro de chapa em 2024” durante uma recente visita ao clube de golfe Mar-a-Lago do ex-presidente dos Estados Unidos, na Flórida.

West agora revelou qual foi a reação a esta oferta. “O que mais perturbou Trump [is] eu pedindo a ele para ser meu vice-presidente. Acho que isso estava no final da lista de coisas que o pegaram desprevenido. disse ele em um vídeo postado no Twitter na sexta-feira.

No clipe, intitulado ‘Mar-a-Lago debrief’, o polêmico artista deixou claro que Trump estava irritado com seus planos de concorrer à Casa Branca e previu que ele fracassaria.

“Quando Trump começou basicamente a gritar na mesa dizendo que eu ia perder, quero dizer, isso já funcionou para alguém na história? Eu fico tipo, ‘espere, espere Trump, você está falando com Ye,’” West lembrou.













West, que foi banido pelo Twitter e perdeu sua parceria de longa data com a Adidas no mês passado devido a uma série de comentários antissemitas, viu sua conta no Twitter desbloqueada depois que a plataforma foi comprada por Elon Musk.

No vídeo, Kanye disse que interrogou Trump por não agir para proteger legalmente seus apoiadores que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Ele também culpou o ex-presidente por insultar sua esposa Kim Kardashian. No entanto, o insulto em si foi eliminado no clipe.

Trump anunciou no início deste mês que concorrerá ao cargo novamente em 2024, prometendo “faça a América grande e gloriosa novamente.” A oferta de West significa que ele agora se tornará um rival do ex-presidente.

O rapper concorreu à Casa Branca em 2020 como candidato independente. No entanto, ele obteve apenas cerca de 60.000 votos nos 12 estados em que seu nome estava na cédula.