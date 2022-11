Cientista-chefe da OMS revela o principal erro da Covid – CMIO

A agência demorou muito para reconhecer que o vírus está no ar, disse Soumya Swaminathan

O cientista-chefe cessante da Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu na quarta-feira que o órgão deveria ter alertado o público de que o Covid-19 pode ser transmitido por aerossóis “muito mais cedo” do que aconteceu.

Falando ao Science Insider, Soumya Swaminathan, que anunciou sua renúncia ao cargo na semana passada, disse que a agência cometeu um erro quando não rotulou mais rapidamente o coronavírus como transmitido pelo ar com base nas evidências disponíveis, acrescentando que “é algo que tem custado à organização.”

Ela observou que a OMS “falou sobre todos os métodos, incluindo ventilação e mascaramento” que poderiam impedir a propagação da doença. “Mas, ao mesmo tempo, não estávamos dizendo com força: ‘Este é um vírus transmitido pelo ar’. Lamento que não tenhamos feito muito isso, muito antes.”

Swaminathan explicou que “uma mistura de coisas” estava por trás desse erro de cálculo, acrescentando que ela estava “muito novo” no papel de cientista-chefe e seu trabalho “não tinha sido definido.”













“O que acontece na OMS é que os departamentos técnicos fazem as orientações, na divisão de ciências nós apenas estabelecemos as normas de como fazer as orientações. Então não era minha função e nem ninguém me pediu para me envolver nessa fase”, ela observou, acrescentando que o paradigma de resposta da OMS é baseado na gripe, que é diferente da Covid-19.

No início da pandemia, iniciada em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, a OMS afirmou categoricamente que a Covid-19 “NÃO está no ar.” Em um tweet do final de março de 2020, a agência insistiu que “o coronavírus é transmitido principalmente por gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala.”

Não foi até outubro de 2020 que a OMS declarou que a transmissão por aerossol poderia ocorrer “em configurações específicas,” incluindo espaços fechados lotados e inadequadamente ventilados, onde as pessoas passam longos períodos de tempo. A organização levou mais seis meses para reconhecer oficialmente que os aerossóis nocivos podem permanecer suspensos no ar ou percorrer longas distâncias.

Swaminathan, uma pediatra indiana, disse que pretende continuar trabalhando na saúde em nível nacional. Sua renúncia ocorre quando metade da liderança sênior de 16 membros da OMS deve renunciar, na mais séria revisão de pessoal para o organismo internacional desde 2019.