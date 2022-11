China dissuadiu os EUA do plano da Ucrânia – Spectator – CMIO

Pequim supostamente fez Washington abandonar as tentativas de fornecer à Ucrânia caças da era soviética

A China pressionou os EUA a abandonar um plano de fornecer aviões de guerra poloneses à Ucrânia em março, de acordo com uma reportagem do Spectator na sexta-feira. Ao longo do conflito, Pequim pressionou os dois lados a diminuir a escalada, afirmou o relatório.

No final de fevereiro, duas semanas depois que as tropas russas entraram na Ucrânia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou publicamente que Washington havia dado a seus aliados da OTAN um “luz verde” para fornecer à Ucrânia caças da era soviética que seus pilotos poderiam usar e que estava trabalhando em um acordo no qual a Polônia transferiria sua frota de caças MiG-29 para Kiev.

Em poucos dias, Varsóvia anunciou que enviaria os jatos para as forças americanas na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha. Horas depois desse anúncio, o Pentágono interrompeu a transferência, descrevendo a proposta polonesa como “não sustentável”.

A China foi diretamente responsável por essa reviravolta, afirmou o relatório do The Spectator. Citando uma fonte chinesa não identificada, o escritor Owen Matthews descreveu como “uma iniciativa urgente e confidencial de back-channel envolvendo ex-líderes europeus” começou. Esta iniciativa foi “finalmente endossado pelos chineses”, e Washington recuou.













Quase nove meses depois, a OTAN ainda não forneceu caças à Ucrânia, apesar do intenso lobby de Kiev.

Os esforços da China para evitar a escalada funcionaram nos dois sentidos, afirmou o relatório. Enquanto Pequim pressionava os EUA a interromper a transferência de aviões de guerra, seus generais supostamente buscavam garantias de seus colegas russos de que Moscou manteria sua doutrina nuclear de longa data: que se reserva o direito de usar armas atômicas no caso de um primeiro ataque nuclear. em seu território ou infraestrutura, ou se a existência do estado russo estiver ameaçada por armas nucleares ou convencionais.

A posição da China sobre a Ucrânia permanece neutra. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou na semana passada que Pequim está pronta para trabalhar com a Rússia “e outros países afins para promover o desenvolvimento de um mundo multipolar,” e de acordo com o relatório de Matthews, Pequim e Moscou assinaram um pacto de defesa mútua limitado no início deste ano.

No entanto, a China não vendeu equipamento militar à Rússia e os seus diplomatas continuam a pedir publicamente uma solução negociada para o conflito.