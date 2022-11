Campanhas eleitorais de Macron sob investigação – mídia – CMIO

As campanhas eleitorais de 2017 e 2022 do presidente francês Emmanuel Macron estão sob investigação da Procuradoria Financeira Nacional. A investigação está focada em financiamento ilegal e suspeitas de irregularidades envolvendo contratos com uma empresa de consultoria com sede nos Estados Unidos.

A investigação foi anunciada pelo Ministério Público em um post no Twitter na quinta-feira. Os promotores não confirmaram que a investigação tinha como alvo as campanhas de Macron, mas disseram que estavam tentando esclarecer a questão após reportagens da mídia. O jornal francês Le Parisien sugeriu que a campanha de 2017 de Macron estava ligada à gigante de consultoria norte-americana McKinsey & Company.

O financiamento de campanha na França é estritamente controlado e o financiamento de candidaturas presidenciais por empresas privadas é ilegal. As contribuições individuais também são fortemente regulamentadas.

Embora a declaração do promotor não mencione o nome de Macron ou de seu partido, ela diz que um inquérito judicial foi aberto no final do mês passado sobre supostos “contas de campanha inconsistentes” e o subfaturamento do trabalho realizado por consultorias nas últimas campanhas eleitorais. Macron há muito enfrenta escrutínio sobre seus supostos laços com a McKinsey, desde sua primeira candidatura eleitoral em 2017.













Os promotores também dizem que abriram uma investigação sobre suspeita de favoritismo em relação a essas campanhas depois que o Le Parisien apontou “condições” sob o qual os contratos públicos foram concedidos à McKinsey pelo governo francês eleito.

De acordo com uma investigação de quatro meses liderada por senadores franceses e publicada em março, o governo assinou contratos no valor de pelo menos US$ 2,4 bilhões com empresas de consultoria desde 2018. O relatório sugere que, desde que Macron chegou ao poder em 2017, os ministérios do governo mais que dobraram. suas despesas com serviços de consultoria.

O Ministério da Justiça tem outra investigação em andamento que examina suspeitas de fraude fiscal cometida pelo grupo McKinsey, que foi aberta em março. A agência de consultoria negou a acusação e insistiu que “respeita as regras fiscais francesas que lhe são aplicáveis.”

Respondendo ao lançamento das investigações criminais, Macron também negou qualquer irregularidade e disse que tinha “nada a temer” e alegou que o “núcleo da investigação” não era sobre ele. Anteriormente, o presidente disse que “chocado” pelas suspeitas de evasão fiscal por parte de consultorias contratadas por seu governo.