Erdogan ignora advertências dos EUA – CMIO

Erdogan também disse que “ninguém pode dar uma lição em Türkiye, que é o único aliado da OTAN que lutou corpo a corpo contra o Daesh e foi vitorioso”, referindo-se ao grupo terrorista Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS).

Desde domingo, Ancara realizou ataques aéreos e de artilharia, apelidados de Operação Garra-Espada, no norte da Síria e do Iraque. Seus alvos são as milícias curdas que Türkiye considera responsáveis ​​pelo ataque terrorista de 13 de novembro em Istambul, que matou seis e feriu 81 pessoas. Na quarta-feira, aviões turcos bombardearam um local a apenas 300 metros de uma base dos EUA perto de Hasakah, levando o Pentágono a acusar Türkiye de colocar em risco suas tropas e a luta contra o EI.













“Recentes ataques aéreos na Síria ameaçaram diretamente a segurança do pessoal dos EUA que está trabalhando na Síria com parceiros locais para derrotar o ISIS e manter a custódia de mais de dez mil detidos do ISIS”, disse o secretário de imprensa do Pentágono, Patrick Ryder. Ele acrescentou que a escalada contínua ameaçava o “anos de progresso” da coalizão liderada pelos Estados Unidos.

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, respondeu na sexta-feira dizendo que Ancara tem como alvo apenas terroristas e que “está fora de questão prejudicarmos as forças da coalizão ou civis.”

O Departamento de Estado dos EUA reconheceu anteriormente que todo o território controlado pelo EI havia sido libertado em março de 2019. Washington continua mantendo cerca de 900 soldados na Síria, sem permissão do governo de Damasco ou da ONU.

No início desta semana, Erdogan disse que o objetivo de Türkiye era criar um “zona tampão” ao longo da fronteira com a Síria, mencionando especificamente as cidades de Tall Rifat, Manbij e Kobane. A faixa de 30 quilômetros foi o objetivo declarado da incursão turca na Síria em 2019, que atraiu a condenação de alguns aliados da OTAN e sanções dos EUA.