Comércio com Ásia é uma oportunidade de ouro para o Brasil e América Latina?

Ásia adquire cada vez mais um papel central no desenvolvimento econômico da América Latina, consolidando-se como um destino estratégico para as suas exportações e um dos principais parceiros comerciais.

A Coreia do Sul negocia desde 2018 um tratado de livre comércio com o Mercosul – bloco comercial composto por Brasil , Argentina, Paraguai e Uruguai – e nos últimos anos tem tido contatos permanentes com os governos desses países para tentar acelerar o acordo.

Em conversa com a Sputnik, a analista argentina Florencia Rubiolo considera que a crescente relação comercial entre ambas as regiões “tem a ver menos com fatores ideológicos ou políticos do que com fatores econômicos” e que se fortalece para além dos EUA continuarem exercendo um papel importante na região, como segundo parceiro comercial da maioria dos países.